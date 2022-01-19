أمانة مجلس الوزراء: تخصيص 6 مليارات دينار لإنهاء ظاهرتي الملوحة والتصحّر بثلاث محافظات

2022/01/19 | 13:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نور الزيدي

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن إجراءات حكومية وتخصيصات مالية للقضاء على ظاهرتي الملوحة والتصحر بثلاث محافظات، فيما اشارت الى قرب إنشاء حزام أخضر بالمناطق الصحراوية.

وقال المتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء حيدر مجيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "انطلاقاً من اهتمام الحكومة بملف ملوحة حوض نهر الفرات والذي تعاني منه محافظات المثنى والديوانية وذي قار منذ سنوات، إضافة إلى ظاهرة التصحّر في بادية السماوة التي تقع بين محافظات المثنى والديوانية وذي قار، وجَّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة عليا تشرف على تلك الملفات".

وأضاف، أن "الأمين العام لمجلس الوزراء تولى إدارة هذا الملف، وتشكيل لجنة على الفور برئاسته وعضوية ممثلين عن وزارتي الزراعة والموارد المائية، وضمت عدداً من الأكاديميين وأساتذة الجامعات"، مشيراً إلى أنَّ "الاجتماعات تداولت وضع الرؤى والخطط الكفيلة بإنهاء هذه الظاهرة، ومن خلال ثلاثة اجتماعات توصلت الى الحلول الكفيلة لحل المشاكل التي تعاني منها هذه المحافظات منذ سنوات".

وتابع، أنه" في الاجتماع الرابع رفعت توصياتها الى مجلس الوزراء الذي خصص مبلغ 6 مليارات دينار، منها 3 مليارات لوزارة الزراعة والـ3 مليارات الآخرى الى وزارة الموارد المائية، لتباشر الشركات المنفذة بالمشروع لتصفية حوض الفرات والقضاء على التصحر".

وأكد، أنَّ "الشركات المنفذة لوزارتي الموارد المائية والزراعة باشرت بإنهاء ملف ملوحة حوض نهر الفرات والقضاء على ظاهرة التصحر في بادية السماوة"، مبيناً، أنَّ "الشركات المنفذة وصلت الى مراحل متقدمة".

ولفت إلى، أنَّ "المرحلة المقبلة بعد أن ينتهي المشروع ستشهد المحافظات الثلاث المثنى والديوانية وذي قار وصول المياه العذبة اليها، وتنتهي ظاهرة الملوحة التي كانت تأثر في المواطنين وفي الثروة الحيوانية وعلى الموارد الزراعية"، مشيراً الى "أننا سنعمل على انشاء حزام أخضر لهذه المناطق الصحراوية لأنهاء ظاهرة التصحر، مما ستسهم في التغييرات البيئية".

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