2022/01/19 | 13:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الاتحاد الجزائري لكرة القدم الأنباء التي تحدثت عن استقدام بعثة المنتخب في الكاميرون راق، واستنكر هذا الوع من الشائعات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الجزائري يكشف حقيقة جلب راق لمساعدة اللاعبين بكأس أفريقيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الجزائري يكشف حقيقة جلب راق لمساعدة اللاعبين بكأس أفريقيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).