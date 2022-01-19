العراق يحول فائضه المالي الى خزين.. حيازة العراق من السندات الاميركية يرتفع نحو 20% خلال 3 اشهر

2022/01/19 | 13:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

مازال العراق مستمر بشراء سندات اميركية فضلا عن تعزيز احتياطيه من العملة الصعبة بالتزامن مع ارتفاع اسعار النفط وتزايد الفائض غير المخطط له في الموازنة من الايرادات، حيث ارتفعت حيازة العراق من السندات الاميركية في تشرين الثاني الماضي بنسبة 5% مقارنة بشهر تشرين الاول الذي شهد هو الاخر ارتفاعا بنسبة 13% في شهر تشرين الاول.

وأعلنت وزارة الخزانة الامريكية، عن ارتفاع حيازة العراق من السندات الامريكية بما يقارب من مليار دولار خلال شهر تشرين الثاني الماضي، ليتجاوز الـ21 مليار دولار.

وقالت الخزانة في جدول لها ان “حيازة العراق من سندات الخزانة الامريكية لشهر تشرين الثاني ارتفعت بمقدار 874 مليون دولار وبنسبة 4.29% لتصل الى 21.238 مليار دولار بعد ان كانت 20.364 مليار دولار في شهر تشرين الاول الماضي، مبينة ان “هذه السندات ارتفعت ايضا عن الشهر نفسه من العام الماضي 2020 عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 19.8 مليار دولار”.

واضافت ان “السندات العراقية منها ضمانات طويلة الامد بمقدار 9.088 مليار دولار وضمانات قصيرة الاجل بمقدار 12.150 مليار دولار”، مشيرة الى ان هذه السندات تمثل 0.3% من السندات العالم.

عربيا تأتي السعودية في مقدمة الدول الأكثر حيازة وبواقع 115.2 مليار دولار وتأتي بعدها الإمارات بواقع 48.83 مليار دولار وتأتي الكويت ثالثا بواقع 45 مليار دولار ومن ثم العراق رابعا وعمان خامسا بواقع 5.4 مليار دولار، ثم المغرب بواقع 3.7 مليار دولار.

واشارت الى ان “اكثر الدول حيازة للسندات الأمريكية هي اليابان وبواقع 1.340 تريليون دولار تليها الصين وبواقع 1.080 تريليون دولار تليها بريطانيا وبواقع 621 مليار دولار، ومن ثم تأتي لوكسمبورغ بواقع 334 مليار دولار”.

وبالعودة إلى تشرين الاول الماضي فقد قالت الخزانة الاميركية ان “حيازة العراق من السندات الخزانة الامريكية لشهر تشرين الاول ارتفعت بمقدار 2.410 مليار دولار وبنسبة 13.55% لتصل الى 20.364 مليار دولار بعد ان كانت 17.954 مليار دولار في شهر أيلول الماضي”.

مبينة ان ” هذه السندات انخفضت عن نفس الشهر من العام الماضي 2020 عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 21.6 مليار دولار”.

واضافت ان “السندات العراقية منها ضمانات طويلة الأمد بمقدار 9.028 مليارات دولار وضمانات قصيرة الاجل بمقدار 11.336 مليار دولار”، مشيرة إلى أن هذه السندات تمثل 0.2% من السندات العالم.

عربيا تأتي السعودية في مقدمة الدول الاكثر حيازة وبواقع 116.4 مليار دولار وتأتي بعدها الامارات بواقع 53 مليار دولار وتأتي الكويت ثالثا بواقع 45.9 مليار دولار ومن ثم العراق رابعا وعمان خامسا بواقع 5 مليار دولار، ثم المغرب بواقع 3.7 مليار دولار.

واشارت الى ان “اكثر الدول حيازة للسندات الامريكية هي اليابان وبواقع 1.320 ترليون دولار تليها الصين وبواقع 1.065 ترليون دولار تليها بريطانيا وبواقع 579 مليار دولار”.

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