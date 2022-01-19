سفراء 12 دولة يسلمون أوراق اعتمادهم إلى الخارجية العراقية

2022/01/19 | 13:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، ان سفراء 12 دولة سلموا أوراق اعتمادهم الى وزير الخارجية فؤاد حسين.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “سفراء 12 دولة، سلموا أوراق إعتمادهم في وزارة الخارجيّة”.وأوضح الصحاف، ان “اوراق الاعتماد، تضمنت السفير الكوري جوي تونغ سو، …

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