ما سر فستان مارلين مونرو الوردي اللون بفيلم

2022/01/19 | 14:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُعد مشهد أداء أغنية "الألماس هو أفضل صديق للفتاة" لفاتنة هوليوود مارلين مونرو بفيلم "الرجال يفضلون الشقراوات" من أبرز المشاهد التي قلدت على مر العقود.

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