بدء بيع تذاكر المونديال

2022/01/19 | 14:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأربعاء، عملية بيع تذاكر نهائيات كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر نهاية العام الحالي، بأسعار مخفضة تصل إلى ما يقارب 11 دولارا للسكان والمقيمين، في خضم الشكوك حيال تفشي فيروس كورونا.

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