2022/01/19 | 14:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز عدد مشاهدات أغنية "بحبك" التي أهداها الفنان المصري أحمد العوضي لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها، بصوت المطرب عمر كمال مليون مشاهدة خلال ساعات قليلة من إصدار كليب الأغنية عبر موقع يوتيوب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاعل واسع مع أغنية "بحبك" هدية أحمد العوضي لياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاعل واسع مع أغنية "بحبك" هدية أحمد العوضي لياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).