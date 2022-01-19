المنتخب الاوغندي يصل بغداد مساء اليوم

2022/01/19 | 14:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… من المؤمل أن يصل وفد المنتخب الاوغندي الى العاصمة بغداد مساء اليوم الاربعاء.وقال المدير الاداري للمنتخب الوطني غيث مهنا في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المنتخب الاوغندي سيصل بغداد مساء اليوم الاربعاء قادماً من تركيا التي كان يعسكر فيها خلال الايام السابقة”.واوضح ان “زيارة المنتخب الاوغندي تأتي تحضيراً لمواجهة منتخبنا الوطني في […]

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