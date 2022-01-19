التربية تصدر قراراً يخص طلبة السادس الإعدادي

2022/01/19 | 14:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قررت هيئة الرأي في وزارة التربية، اليوم الأربعاء، السماح للطلبة المنتظمين في الصف السادس الاعدادي بفروعه كافة وللدراستين (الصباحية والمسائية)، الراسبين منهم بدرس او درسين، لسنتين او السنة الأخيرة بإداء الامتحان وفقاً لنظام “المحاولات”، على ان تضع اللجنة الدائمة للامتحانات ضوابط وتعليمات تنفيذ هذا القرار .وأكدت الوزارة في بيان تلقى …

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