إجراءات حكومية وتخصيصات مالية للقضاء على الملوحة والتصحر في 3 محافظات

2022/01/19 | 14:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن إجراءات حكومية وتخصيصات مالية للقضاء على ظاهرتي الملوحة والتصحر بثلاث محافظات، فيما اشارت الى قرب إنشاء حزام أخضر بالمناطق الصحراوية.وقال المتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء حيدر مجيد، لوكالة الأنباء العراقية، انه “انطلاقاً من اهتمام الحكومة بملف ملوحة حوض نهر الفرات والذي تعاني …

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