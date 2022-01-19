وزير المالية يبحث مع السفير البريطاني تعزيز العلاقات والشراكة الاقتصادية

2022/01/19 | 14:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد استقبل وزير المالية علي عبدالأمير علاوي، اليوم الأربعاء، سفير المملكة المتحدة لدى بغداد برايسون ريتشاردسون والوفد المرافق له.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “شهد اللقاء عرض اطر العلاقات الثنائية بين البلدين ، والتأكيد على ضرورة تعزيزها لتشمل مختلف المجالات ومواصلة التعاون المشترك في مجال المال والإقتصاد .

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