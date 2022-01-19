بريطانيا تسجل أعلى نسبة تضخم في 30 عاما

2022/01/19 | 14:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بلغ معدل التضخم السنوي في ديسمبر الماضي في بريطانيا أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود، وفق بيانات رسمية نشرت الأربعاء، مدفوعا بارتفاع أسعار الملابس والغذاء والمفروشات.وبلغ المعدل السنوي 5.4 في المئة الشهر الماضي بعدما سجل 5.1 في المئة في نوفمبر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير، وفقا لبيانات للمكتب الوطني للإحصاءات.[…]

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