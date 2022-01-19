2022/01/19 | 14:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأصدرت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، قراراً بشأن الراسبين بامتحانات السادس الأعدادي بفروعه كافة وللدراستين (الصباحية والمسائية).

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "هيئة الرأي في وزارة التربية، قررت السماح للطلبة المنتظمين في الصف السادس الاعدادي بفروعه كافة وللدراستين (الصباحية والمسائية)، الراسبين منهم بدرس او درسين، لسنتين او السنة الأخيرة بإداء الامتحان وفقاً لنظام "المحاولات" على ان تضع اللجنة الدائمة للامتحانات ضوابط وتعليمات تنفيذ هذا القرار".

وأكدت ان "العمل بنظام "الدور الثالث" سيتوقف العمل به ابتداءً من العام الدراسي الحالي والاعوام الاخرى المقبلة ويشمل جميع المراحل الدراسية (الابتدائية، المتوسطة، الإعدادية)".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تصدر قراراً بشأن الراسبين بامتحانات السادس الأعدادي - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تصدر قراراً بشأن الراسبين بامتحانات السادس الأعدادي - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).