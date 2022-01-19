شرطة كربلاء :القبض على ثلاث اشخاص لقيامهم بالتهجم على الكادر التدريسي باحدى المدارس

2022/01/19 | 14:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت قوات الشرطة المحلية في كربلاء

القبض على ثلاثة اشخاص لقيامهم بالتهجم

على الكادر التدريسي باحدى المدارس

بالمحافظة

ونقل بيان لشرطة كربلاء حصلت وكالة نون

عليه اليوم انه وضمن إجراءات فرض

القانون وتعز

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