2022/01/19 | 14:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث بأسم وزارة الخارجية أحمد

الصحاف، اليوم الأربعاء، عن تسليم

سفراء 12 دولة يسلّمون أوراق اعتمادهم في

الوزارة.

وقال الصحاف، في بيان صحفي ان "سفراء 12

دولة، سلموا أوراق إعتمادهم في وزارة

الخا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفراء 12 دولة يسلّمون أوراق اعتمادهم لدى العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفراء 12 دولة يسلّمون أوراق اعتمادهم لدى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).