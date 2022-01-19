2022/01/19 | 14:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد السياسي الكردي المستقل بيستون فائق , الأربعاء , ان الصراع بين الحزبين الكرديين الديمقراطي والوطني مرهون بالتاثيرات الخارجية للحزبين, مرجحا اتفاق الحزبين على شخصية محددة لكونهما يرتبطان بمصالح مشتركة.وقال بيستون في تصريح لـ / المعلومة / , ان “الحزبيين الرئيسيين الوطني والديمقراطي يعانيان من صراعات داخلية اغلبها شخصية , […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسي كردي: اتفاق البارتي واليكتي مرهون بتأثيرات خارجية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سياسي كردي: اتفاق البارتي واليكتي مرهون بتأثيرات خارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).