الحشد والجيش يشرعان بعملية أمنية في جزيرة نينوى

2022/01/19 | 14:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، عن شروع قوة من اللواء 44 في الحشد والجيش بعملية امنية في نينوى.وقالت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “شرعت قوة من قيادة عمليات نينوى واللواء 44 في الحشد الشعبي والجيش، الأربعاء، بعملية أمنية في جزيرة نينوى”.وأضافت انه “داهمت القوة المسنودة بمديرية مكافحة […]

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