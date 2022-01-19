2022/01/19 | 14:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bZga7IRsLDw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل واشنطن مستعدة لبقاء قواتها في العراق مدة اطول؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل واشنطن مستعدة لبقاء قواتها في العراق مدة اطول؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).