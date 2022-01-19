في نزاع التنازع على السلطة

2022/01/19 | 14:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / رائد عمر إحدى الأسباب والمسبّبات < على الأقلّ > التي تتسبّب في تشويش وتشويه المشهد السياسي القائم والمعروض علناً عبر فضاء الإعلام , والذي ما انفكَّ يشهد مزيداً من هذا التلوّث , عبرَ تجيير وتوظيف وإستغلال استخدام آليّات وسُبُل الميديا والسوشيال ميديا , فإنّما يتمحور بأنَّ الأحزاب التي تخوضُ الصراع على السلطة < […]

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