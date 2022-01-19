2022/01/19 | 14:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهراء المغينمي تبلغ من العمر 32 عاما وتركت وراءها طفلاً يبلغ 13 عاما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رحلة لم شمل تنتهي بحادث مأساوي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رحلة لم شمل تنتهي بحادث مأساوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).