هل الشعب الامريكي مغلوب على امره؟

2022/01/19 | 14:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سامي جواد كاظم تفتخر امريكا بنفسها ان رئيسها منتخب من قبل شعبها وهي التي تصدع رؤوسنا بمعزوفة الديمقراطية ، ايها الشعب الامريكي الديمقراطي منذ ان اغتصبتم ارض امريكا وابدتم شعبها الاصلي ( الهنود الحمر ) انتخبتم ( 46 ) رئيسا ابتداتم بجورج واشنطن ( 1789م) حتى رئيسكم الحالي جورج بايدن (2021م)، هل احسنتم […]

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