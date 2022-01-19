انطلاق المرحلة الأولى من مبيعات تذاكر مونديال قطر

2022/01/19 | 14:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انطلقت اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى من مبيعات تذاكر كأس العالم “قطر 2022” التي تقام منافساتها نهاية العام الجاري.وبدأت المرحلة الأولى عند الواحدة من ظهر اليوم بتوقيت الدوحة، وتختتم في 8 من فبراير المقبل عند الواحدة ظهرا، وتتاح خلالها الفرصة أمام المشجعين لتقديم طلباتهم لحجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني: qatar2022.qa/tickets.وستحظى جميع الطلبات […]

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