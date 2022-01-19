السليمانية تسجل 42 إصابة بمتحور أوميكرون

2022/01/19 | 14:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد سجلت صحة محافظة السليمانية، 42 إصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

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