العراق يوقع عقد خدمات استشارية في النفط مع شركة فرنسية

2022/01/19 | 14:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وقعّت شركة النفط الوطنية، اليوم الاربعاء، عقداً مع شركة فرانلاب الفرنسية النفطية لتقديم الاستشارات بهدف تطوير القطاع النفطي.وأشار وزير النفط ورئيس الشركة إحسان عبد الجبار، خلال رعايته لحفل توقيع عقد الخدمات الاستشارية مع شركة (فرانلاب) الفرنسية، إلى “حرص الوزارة والشركة على تطوير المكامن والحقول النفطية من خلال الاستفادة من الدراسات والبحث العلمي […]

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