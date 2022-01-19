2022/01/19 | 14:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة الهيئات الدولية والوطنية إلى تصنيف المتمردين الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن هجمات أبوظبي.. وتدعو إلى تصنيف الحوثيين بقائمة الإرهاب) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن هجمات أبوظبي.. وتدعو إلى تصنيف الحوثيين بقائمة الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).