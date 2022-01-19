صحة السليمانية تسجل 42 إصابة بأوميكرون

2022/01/19 | 14:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية – واع – ايفان ناصر

اعلنت دائرة صحة السليمانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 42 إصابة بأوميكرون.

وقال مدير صحة المحافظة صباح هورامي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "المحافظة سجلت اليوم 42 اصابة بمتحور كورونا (أوميكرون)".

واضاف ان "المصابين يتلقون العلاج والعناية الطبية".

وأعلنت دائرة صحة السليمانية، في وقت سابق، عن ارسال 10 فحوصات إلى بغداد لأشخاص يشتبه إصابتهم بأوميكرون.

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