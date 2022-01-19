خلاف ينتهي بمقتل سعودي وإعدام آخر

2022/01/19 | 14:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت السلطات السعودية، الأربعاء، حكم الإعدام في حق سعودي قتل مواطنا آخر بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما بمدينة نجران.

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