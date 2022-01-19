2022/01/19 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد يدعو زبائنه لتحريك حساباتهم تفاديا تحولها الى حسابات خاملة واموال متروكة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرشيد يدعو زبائنه لتحريك حساباتهم تفاديا تحولها الى حسابات خاملة واموال متروكة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرشيد يدعو زبائنه لتحريك حساباتهم تفاديا تحولها الى حسابات خاملة واموال متروكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).