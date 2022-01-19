2022/01/19 | 15:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، تسجيل 42 حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور "أوميكرون" في محافظة السليمانية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال المدير العام لدائرة صحة السلمانية، صباح هورامي، لـ"ناس" (19 كانون الثاني 2022): إنه "تم التأكد من تسجيل 42 حالة إصابة بأوميكرون في محافظة السليمانية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية.. تسجيل عشرات الإصابات بأوميكرون) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية.. تسجيل عشرات الإصابات بأوميكرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).