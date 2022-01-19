جلاء القوات الأمريكية عن العراق!؟

2022/01/19 | 15:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / علاء كرم الله لا شك بأن كل عراقي يتمنى ويرغب برحيل الأمريكان الآن وليس غدا وهذه اللحظة وليس بعد ساعات! ، فكل عراقي يريد لبلده الرفعة والقوة والسيادة وتلك لا تكون ألا بخلوه من أية تواجد أجنبي على أرضه أمريكيا كان أم غيره ، مهما كانت الأسباب والمسببات والحجج!.وهذه الأمنية ليست من […]

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