نائب يبين سبب تأجيل المحكمة الاتحادية البت بدعوى الطعن في جلسة البرلمان

2022/01/19 | 15:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..بين النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود السلامي، الأربعاء، أن تأجيل المحكمة البت بدعوى جلسة البرلمان الأولى جاءت نتيجة تعزيزها بأدلة جديدة.وقال السلامي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “النائب باسم خشان جاء بمجموعة جديدة من الأدلة تعزز الدعوى المرفوعة تجاه الجلسة الأولى وشرعيتها، ووكيل النائب ورئيس السن محمود المشهداني […]

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