شاهد بالفيديو.. البرلمان العراقي يترقب حسم الاتحادية.. والعراق يطلق عملية عسكرية | نشرة اخبار الثالثة

2022/01/19 | 15:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WSV0Aj-lvEY

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