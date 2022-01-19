المجلس الوزاري للخدمات يُناقش تحريك عدد من المشروعات المتلكئة في النجف

2022/01/19 | 15:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ناقش المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية، في جلسته المنعقدة برئاسة وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، المهندسة نازنين محمد، آليات تحريك المشروعات المتلكئة في محافظة النجف.وبحسب بيان صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “استعرض المجتمعون تقارير المشروعات التي حددتها المحافظة، بينها مشروع المدارس، ومشروع معالجة المياه …

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