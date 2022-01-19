2022/01/19 | 15:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يونس الكعبي يكثر هذه الأيام أستخدام مصطلح “الأنسداد السياسي” ، خصوصًا بعد أعلان نتائج الأنتخابات البرلمانية الأخيرة والمصادقة عليها من المحكمة الأتحادية العليا.أن مصطلح الأنسداد السياسي Political Occlusion يعني بقاء النظام السياسي مغلقاً على مجموعة محددة من المكونات فقط ، فيرتبط الوصول الى ذلك النظام بالولاء للدوائر المحيطة بمجموعة السلطة وأصحاب القرار ، […]

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