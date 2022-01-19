ماكرون: الأوروبيين بحاجة إلى تأسيس “نظام جديد للأمن والاستقرار”

2022/01/19 | 15:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،اليوم الأربعاء، أن الأوروبيين بحاجة إلى تأسيس “نظام جديد للأمن والاستقرار” يستدعي عملية “إعادة تسلح استراتيجية” و”محادثات صريحة” مع روسيا.

وقال أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ “نحتاج إلى تأسيسه بين الأوروبيين ومشاركته مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي واقتراحه للتفاوض عليه مع روسيا”.

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