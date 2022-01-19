بلينكن: روسيا لديها خطط لزيادة قواتها على حدود أوكرانيا

2022/01/19 | 15:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن روسيا لديها خطط لزيادة قواتها العسكرية على الحدود الأوكرانية.

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