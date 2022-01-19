2022/01/19 | 15:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

ذكرت وسائل اعلامية، اليوم الاربعاء، ان شخصا قتل جراء إطلاق نار وسط مدينة نيس الفرنسية.

واضافت ان " الشرطة اعتقلت شخصين على الأقل على خلفية الحادث".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل شخص في إطلاق نار وسط نيس الفرنسية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل شخص في إطلاق نار وسط نيس الفرنسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).