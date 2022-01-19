النفط توقع عقد خدمات استشارية للتطوير مع شركة فرنسية

2022/01/19 | 15:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أكد وزير النفط، رئيس شركة النفط الوطنية، احسان عبدالجبار، حرص الوزارة والشركة على تطوير المكامن والحقول النفطية من خلال الاستفادة من الدراسات والبحث العلمي والاستشاري الرصين للخروج بنتائج جيدة تنمي الاقتصاد الوطني، جاء ذلك خلال رعايته لحفل توقيع عقد الخدمات الاستشارية بين دائرة المكامن وتطوير الحقول النفطية وشركة (فرانلاب) الفرنسية.وقال …

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