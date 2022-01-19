عمداء كليات الطب يناقشون تطوير المخرجات وتعزيز البيئة التخصصية

2022/01/19 | 15:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد عقدت لجنة عمداء كليات الطب في العراق، اجتماعا ناقش محاور عدة، منها تحسين وتطوير المخرجات وتعزيز البيئة التعليمية التخصصية.وذكر بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تداول المجتمعون بحضور رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي ومدير دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ورئيس مجلس الاعتماد الوطني لكليات الطب، …

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