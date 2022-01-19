2022/01/19 | 15:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UG22gg6-EJk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لحظة الاعتداء على المتظاهرين السلميين امام وزارة المالية ببغداد | برنامج واحد من الناس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لحظة الاعتداء على المتظاهرين السلميين امام وزارة المالية ببغداد | برنامج واحد من الناس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).