العراق يطبع اقتصاديا..!

2022/01/19 | 15:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عباس زينل || جميع دول المنطقة تقريبًا ألتحقت بطريق الحرير، ووقعت على الاتفاقية مع الصين، وحتى تلك الدول التي دعمت ومولت التظاهرات في العراق، لإسقاط عادل عبدالمهدي وبالتالي يعني التخلف عن الحرير وإلغاء الاتفاقية الصينية.الجميع يعتقد بأن الحروب القائمة الآن هي حروب إقتصادية، فمن تقوى اقتصاده تقوت دولته، وهذه من نتائج الحرب […]

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