فرنسا.. مقتل شخص بإطلاق نار في مدينة نيس

2022/01/19 | 15:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "نيس ماتان"، الأربعاء، أن شخصا قتل، في حين تبحث الشرطة عن آخر، بعد إطلاق نار في مدينة نيس جنوب فرنسا.

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