بالوثيقة … الكهرباء تخاطب المالية لتحويل قراء المقاييس إلى قرار 315

2022/01/19 | 15:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

خاطبت وزارة الكهرباء، اليوم الاربعاء، وزارة المالية لتحويل قراء المقاييس إلى قرار 315.

وذكرت الوزارة في كتاب موجه لوزارة المالية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "نرافق ادناه اجراءات الوزارة الفعلية والجادة لصالح تحويل قراء المقاييس الى قرار رقم 315 اسوة بأقرانهم عقود وزارة الكهرباء".

وأشارت الى "امكانية وزارتنا تأمين رواتبهم ومستلزمات تحويلهم من جباية الاصناف الاخرى (الذاتي)".

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