بالوثيقة.. الكهرباء تخاطب المالية بشأن تحويل قراء المقاييس إلى قرار 315

2022/01/19 | 15:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد خاطبت وزارة الكهرباء، وزارة المالية، بشأن تحويل قراء المقاييس إلى قرار 315.

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الكهرباء تخاطب المالية بشأن تحويل قراء المقاييس إلى قرار 315 أولاً على النور نيوز.

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