2022/01/19 | 15:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..قرر الكادر التدريبي للمنتخب الوطني، استبعاد لاعبين اثنين من صفوف اسود الرافدين، اليوم الاربعاء.وقال مصدر في اتحاد الكرة في تصريح لوكالة / المعلومة/، إن “الكادر التدريبي للمنتخب الوطني بقيادة بيتروفيتش، قرر استبعاد اللاعبين ياسر قاسم واحمد فاضل من صفوف المنتخب الوطني”.واوضح ان “سبب استبعاد اللاعبين جاء نتيجة اصابة اللاعبين وعدم جاهزيتهما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استبعاد لاعبين من صفوف المنتخب الوطني) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استبعاد لاعبين من صفوف المنتخب الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).