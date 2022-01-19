تعرّف على اسعار صرف الدولار في محافظات الوسط والجنوب لهذا اليوم

2022/01/19 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتنشر (بغداد اليوم)، الاربعاء، اسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي في محافظات الوسط والجنوب كما اعلنته بورصة الكفاح والصيرفات المحلية.وبلغ سعر الشراء 148.000 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار، فيما وصل سعر البيع 148.350 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار.

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