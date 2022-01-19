الداخلية تكلف مدير جديد لشؤون الجوازات

2022/01/19 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بتكليف مدير جديد لشؤون الجوازات بوزارة الداخلية.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) انه "تم تكليف العميد ماجد عدنان احمد بمهام منصب مدير مديرية شؤون الجوازات".

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