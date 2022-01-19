2022/01/19 | 16:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة، اليوم

الأربعاء، أن العام الماضي، قد شهد

إجراء (3296) عمليةٍ جراحيةٍ مُتنوعةٍ في

الأجنحةِ الخاصةِ في عدد من

المُستشفيات.





وذكر مُدير عام الدائرة، الدكتور صباح

الموسوي،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كربلاء تُعلن إجراء نحو (3300) عملية جراحية في الأجنحة الخاصة للعام الماضي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة كربلاء تُعلن إجراء نحو (3300) عملية جراحية في الأجنحة الخاصة للعام الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).