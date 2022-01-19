الأعرجي: العراق ليس جزءا من الخلاف الإيراني الأمريكي

2022/01/19 | 16:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستشار الأمن القومي السيد قاسم الأعرجي يستقبل السفير الإيطالي الجديد في بغداد —————- استقبل مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الأربعاء، السفير الإيطالي الجديد في بغداد، السيد ماوريتسو كريكانتي.ورحب الأعرجي بالسفير الإيطالي الجديد في بغداد، متمنيا له النجاح والتوفيق في عمله، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات المتميزة والتعاون المشترك بين البلدين، مشيدا بمواقف […]

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