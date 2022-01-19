مقتل شخص بعد اطلاق نار في مدينة نيس الفرنسية

2022/01/19 | 16:05 - المصدر: قناة التغيير

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ذكرت صحيفة “نيس ماتان” ،اليوم الأربعاء، أن شخصا قتل، في حين تبحث الشرطة عن آخر، بعد إطلاق نار في مدينة نيس جنوب فرنسا.

وذكرت الصحيفة في منشور على تويتر أن “إطلاق نار في وسط مدينة نيس أدى إلى مقتل شخص واحد، وهناك شخص مطلوب” لا يزال فارا.

🔴 La fusillade dans le centre-ville de Nice a fait un mort, un homme activement recherché: les dernières infos en direct https://t.co/4FnY4lXv1I pic.twitter.com/YnThbgJHng

— Nice-Matin (@Nice_Matin) January 19, 2022

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